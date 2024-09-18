Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Müjdeler sokak üzerinde seyir halinde olan Mesut Ö. (39) yönetimindeki 16 NSM 65 plakalı otomobil ile Nil Sokak üzerinde seyir halinde Ege E. (13) yönetimindeki 16 BHG 227 plakalı motosiklet iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine 26 bin lira para cezası uygulandı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ