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Sakarya Nehri’nde yakalanan yaklaşık 1,7 metrelik yayın balığı, bölgedeki balıkçılığın yanı sıra sosyal medyada da ilgi gördü.

Dev yayın balığıyla hatıra fotoğrafı çektiren İbrahim Sefer, yakaladığı balığın görüntülerini de paylaştı.

Yakalanan yayın balığının büyüklüğü görenleri şaşırtırken, Sefer’in av sırasında yaşadığı heyecan da dikkat çekti.

Sakarya Nehri’nde balık avlayan İbrahim Sefer, yaklaşık 170 santimetre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen dev bir yayın balığı yakaladı.

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