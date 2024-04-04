Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı.

Kaza Osmaniye mahallesi Şebboy caddesinde meydana geldi.

Şebboy caddesinde seyreden sürücü Elif O.(19) yönetimindeki 16 BFK 470 Plakalı motosiklet, Arzu sokaktan çıkan Sümeyha T. yönetimindeki 16 BCN 533 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Ceyda S.(17) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ