Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın mazbatasını alarak göreve resmen başladı.

31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından seçilen başkanlar bir bir mazbatalarını alarak görevi devir alıyor. Osmangazi Belediye Başkanlığına seçilen CHP’li Erkan Aydın da düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbata alım töreninin ardından meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erkan Aydın’ın mazbata alma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelik’ten ve partililer katıldı.