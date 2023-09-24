Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli kurye otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza da genç sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Furkan I. (18) yönetimindeki 16 BBJ 666 plakalı motosiklet, karşı istikametinden seyir halinde Selim Y. yönetimindeki 43 UN 764 plakalı otomobil Terminal otoparkına dönüş yapmak istediği sırada kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yere düşerek yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.