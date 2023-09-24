Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan serbest bölgedeki bir arıtma tesisi, acı bir olaya sahne oldu. Bugün öğle saatlerinde Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde yer alan bir arıtma tesisi içerisinde meydana gelen olayda, 2 işçi kimyasal atık havuzuna düştü. Olayın görgü tanıkları, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar ve halatlar kullanarak atık havuzuna girdi ve işçileri kurtarmak için çaba harcadı. Ne yazık ki, sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Y.Ş. (41) adlı işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer yaralı işçi ise hemen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın nedeni ve ayrıntılarıyla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı.