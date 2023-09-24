1644053-adana-da-2-isci-kimyasal-atik-havuzuna-dustu-65105aa4318bc

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan serbest bölgedeki bir arıtma tesisi, acı bir olaya sahne oldu. Bugün öğle saatlerinde Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde yer alan bir arıtma tesisi içerisinde meydana gelen olayda, 2 işçi kimyasal atık havuzuna düştü. Olayın görgü tanıkları, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Tavuklu pilav yiyen 20 kişi hastanelik oldu Tavuklu pilav yiyen 20 kişi hastanelik oldu

651049774e3fe028280a38ca-65105abd4c65e

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar ve halatlar kullanarak atık havuzuna girdi ve işçileri kurtarmak için çaba harcadı. Ne yazık ki, sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Y.Ş. (41) adlı işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer yaralı işçi ise hemen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın nedeni ve ayrıntılarıyla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı.

651049784e3fe028280a38ce-65105abcd8265

6510455886b2454b94ba4f07-65105ab4e6292