İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesinde 7 sokakta sathi kaplama 12 sokakta ise parke taşı kaplama çalışması başlattı.

Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesinde toplam 19 sokakta yollarda kaplama çalışması başlattı. 7 sokakta 1370 metre uzunluğunda sathi kaplama yapılırken, 12 sokakta ise 1610 metre parke taş uygulanacak. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

EKSİKLER BİR BİR GİDERİLİYOR

İnceleme sırasında açıklama da yapan Başkan Taban, “Yeni haftanın ilk gününde Yeniceköy Mahallemizde devam eden yol kaplama çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgedeyiz. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere yapılaşmanın olabildiğine çoğaldığı alanlardaki eksiklerimizi gerek altyapı gerek yol kaplama gerekse de park ve yeşil alan gibi eksikleri gidermek üzere çalışıyoruz. Bu bölgelerde de bazı sokaklarda parke taş bazı sokaklarda sathi kaplama gerçekleşecek. Yine hemen alt bölümde bir bölgede kaplama çalışması gerçekleştirilmişti” ifadelerini kullandı.

19 SOKAĞA 4 MİLYON 526 BİN TL YATIRIM

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Taban, sözlerine şöyle devam etti: “Devam eden çalışmalarda sathi kaplama toplamda 1370 metre uzunluğundaki 7 sokakta gerçekleşiyor. 12 bin 570 m2’lik alanda sathi kaplama yapılıyor. Yaklaşık 1 milyon 814 bin TL’lik bir çalışma. Yine Yeniceköy Mahallemizde 12 sokağı ilgilendiren parke taş kaplama çalışmaları da bunun ardından başlayacak. Burada da 1610 metre uzunluğunda, 13 bin 695 m2 taş kaplama çalışması yapılacak. Bu çalışmanın da yaklaşık olarak 2 milyon 712 bin TL maliyeti var.”

VATANDAŞLARIMIZIN KONFORUNU ARTTIRACAĞIZ

“Burada gerek Başkan Yardımcımız gerek muhtarımız, vatandaşlarımız, buradaki sorumlularımız bölgenin eksikleri ve sorunlarını bir havuzda topluyor. Burada önceliğe göre planlamalar yapılarak bu sorunlar bir bir gideriliyor. Yeniceköy’ün bu noktada özel bir durumu var. Burası yapılaşmanın çoğaldığı, hızla arttığı bir bölge. Çok özel bir bölge bizlerin gözünde de havası ve yeşiliyle. Allah nasip ederse buradaki eksiklerimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın konforunu arttırmış olacağız.”