Yıldırım Belediyesi Kreşi'nde eğitim gören öğrenciler için düzenlenen yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

Yıldırım Belediyesi Kreşi'nde yıl sonu gösterisi ve mezuniyet heyecanı yaşandı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, veliler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte sahneye çıkan minikler; dans, müzik, tiyatro ve İngilizce gösterileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Tüm yaş gruplarının büyük emekle hazırladığı birbirinden renkli gösteriler, velilerden tarafından beğeni topladı. Program sonunda düzenlenen mezuniyet töreni ise büyük coşkuya sahne oldu. Yıldırım Belediyesi Kreşi'nde okul öncesi eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı. İlk diplomalarını alan miniklerin mutluluğu aileleri tarafından da gururla paylaşıldı.

Yıldırım'da öncelik eğitim

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan minikleri tebrik etti. Başkan Yılmaz, geleceğin teminatı olan çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim yatırımlarına öncelik verdiklerini belirtti. Yılmaz, 'Evlatlarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını ve donanımlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Yıldırım Belediyesi Kreşi'nde sunduğumuz nitelikli eğitim ortamıyla çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini destekliyoruz. Eğitim hayatlarının ilk basamağını başarıyla tamamlayan evlatlarımızı kutluyorum ve bundan sonraki eğitim yolculuklarında başarılar diliyorum. Yıl boyunca çocuklarımızı büyük bir özveriyle geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize ve desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.