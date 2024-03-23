İnegöl Yeniyörük mahallesinde meydana gelen olayda seyir halindeki servis aracından düşen öğrenci yaralandı.

Olay Yeniyörük mahallesinde meydana geldi.

8 yaşındaki Nazlı B., yavaşladığı sırada açılan Okul servisinin kapısından inince düşerek yaralandı.

Yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından çocuk, Bursa Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ