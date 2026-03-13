Osmangazi'nin Küçükbalıklı Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Motor Sporları Merkezi, açılış için gün sayıyor. Toplam 160 dönümlük alan üzerine kurulan tesis, karting, drift ve otokros gibi farklı branşlarda, ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak. Tesisteki zemin düzenleme çalışmalarında sona gelinirken, elektrik tesisatı ve çevre düzenlemeleri de tamamlanmak üzere.

Tesis, 1480 metre uzunluğundaki yarış pistiyle Türkiye'nin en büyük karting pistlerinden biri olmasının yanı sıra Avrupa'nın da sayılı tesisleri arasında yer alıyor. Motor sporları tutkunlarını aynı çatı altında buluşturacak merkezde, slalom ve ileri sürüş eğitimleri de düzenlenecek. 160 dönümlük kros ve drift alanı ile geniş kullanım kapasitesine sahip tesis, Motor sporlarının farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Toplam 1054 kapasiteli üç tribün de izleyicilere konforlu bir seyir imkânı sunacak.

Test sürüşlerinin tamamlanmasının ardından Nisan ayında hizmete açılması planlanan tesis, adrenalin ve hız tutkunlarının yeni buluşma noktası olacak.