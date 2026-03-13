Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu, düzenlediği programlarla Balkanlarda da yaşatmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sancak bölgesinde düzenlenen Ramazan programı kapsamında Yeni Pazar'daki Boşnak Milli Konseyi Başkanı Fuad Baianin ile bir araya geldi. Ziyarette, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, Bursa Bosna Sancak Derneği Başkanı Sadık Şengül, meclis üyeleri ve Balkan Rumeli Komisyonu üyeleri de yer aldı. Sırbistan'daki Boşnak toplumunun dili, kültürü ve eğitim haklarının korunması için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bozbey, Boşnak kimliğinin yaşatılmasına katkı sunan faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, daha sonra Priyepolye Belediye Başkanı Drago Popadi ile bir araya geldi. Bursa ile Sancak bölgesi arasındaki tarihi ve kültürel bağların değerlendirildiği toplantıda, kentler arasında geliştirilebilecek ticari, kültürel ve sportif iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Bozbey, ziyaretin ardından Priyepolye Müzesi'ni ve kentin kültür merkezini ziyaret ederek Priyepolye'nin tarihi ve kültürel birikimini yakından gördü.

Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı iş birliğinde tadilatı gerçekleştirilen Velika upa Duan Tomaevi irko İlköğretim Okulu'nu da ziyaret eden Başkan Bozbey, çalışmaları yerinde inceledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de okula destek verdiğini açıklayan Başkan Bozbey, 'Eğitim kurumlarının güçlendirilmesine yönelik bu tür çalışmaların son derece önemli olduğuna inanıyorum. Kentlerimiz arasındaki dostluk ve dayanışmanın, çocuklarımızın eğitimine yapılan katkılarla daha da güçleneceğine inanıyorum' dedi.

Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, Sancak bölgesinde düzenlenen iftar programlarının son gününde Priyepolyelilerle birlikte iftar açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, gençlerin sahnelediği yöresel halk oyunları da büyük beğeni topladı. İftar sofrasında manevi iklimi birlikte yaşamaktan son derece mutlu olduğunu belirten Başkan Bozbey, 'Burada olmak bizim için sadece bir ziyaret değildir. Aynı zamanda ortak geçmişimizi ve kardeşliğimizi hatırlatan anlamlı bir buluşmadır. Sofralarımız bereketli, kalplerimiz huzur dolu olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum' diye konuştu.