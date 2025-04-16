Kaza saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ilıca sokakta meydana geldi. Ilıca sokakta seyreden sürücü Derin B.(16) yönetimindeki 43 UZ 055 plakalı motosiklet ile Sülün sokaktan çıkan sürücü Sude D.(16) yönetimindeki 10 AHV 594 plakalı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosikletlerden biri yeşil alan çiftine çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücüler ile 10 AHV 594 plakalı motosiklette yolcu olan Elif G.(16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan sürücü Sude D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.