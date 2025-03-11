Gümüş, geçmiş yıllarda her ayın 3’üne kadar yapılan ek ders ödemelerinin, yapılan düzenlemelerle en geç 5’i ya da 6’sına kadar yapılması gerektiğini ancak İnegöl’de bu sürenin sürekli sarktığını belirtti.

"Öğretmenler Mağdur Ediliyor"

Yaklaşık bir yıldır ek ders ödemelerinin ayın 8’i ila 10’u arasında yapıldığını ifade eden Gümüş, bu ay ise 11 Mart olmasına rağmen hala ödemelerin yapılmadığını söyledi. Gümüş açıklamasında şu ifadelere ver verdi;

"Öğretmen ek dersleri geçtiğimiz yıllarda her ayın 3’üne kadar ödenirken, yapılan bazı değişiklik ve düzenlemelerle bu sürenin ayın 5’ine, 6’sına kadar sarkabileceği belirtilmiş olup, ek derslerin de en geç belirtilen tarihlere, yani ayın 5’ine, 6’sına kadar ödenmesi gerekirken yaklaşık 1 yıldır her nedense İnegöl’deki öğretmenlerimizin ek dersleri ayın 8’inden, 10’undan önce ödenmemiştir. Hatta bu ay, bugün ayın 11’i olmasına rağmen (neredeyse maaşlar ödenecek), henüz ek dersler ödenmemiştir. Bu durum kadrolu, ücretli bütün öğretmenlerimize büyük mağduriyet yaşatmaktadır.

Konu, sendika olarak tarafımızdan ilgili ve yetkili birimlere defalarca iletilmesine rağmen, bugüne kadar hiçbir çözüm getirilmemiştir. Her seferinde mevzuat ve ödenek gibi farklı gerekçeler öne sürülmüştür. Bu mazeret ve gerekçeler kesinlikle gerçekçi ve kabul edilebilir değildir.

İstanbul’da, Ankara’da, Bursa’nın diğer ilçelerinde zamanında ödenirken, bu mevzuat sadece İnegöl için mi geçerli? Sadece İnegöl için mi ödenek olmuyor? Artık bu havadan sudan bahaneleri kabul etmiyoruz ve herkesin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini istiyoruz.

Tespitlerimize göre İnegöl’deki bu sıkıntının kaynağı, ilgili birim ve kurumlar tarafından onaylama sürecinin zamanında yapılmaması, geciktirilmesi. Yaptığımız görüşmeler neticesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onay işlemlerini zamanında yapıyor. Aynı hassasiyeti İnegöl Mal Müdürlüğü’nden de bekliyoruz. 2 dakikada yapılması gereken onay, "Yetkim dahilindedir." denilip de 2 gün, 3 gün bekletilirse, öğretmenlerimiz bu mağduriyeti yaşamaya devam edecektir.

Önümüz bayram. Mart ayı ek ders ödemesini milat kabul edip, konunun muhatabı ilgili ve yetkili kurumlardan talebimiz, bundan sonra öğretmenlerimizin mağdur edilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi, her türlü onay işlemlerinde ek ders ödemelerine öncelik verilmesidir. Türk Eğitim-Sen olarak, sorun çözülünceye kadar konunun yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz."