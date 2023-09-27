Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye mahallesinde otomobil ile çarpışan kamyonet devrildi.

Kaza Orhaniye mahallesi Baykut sokak üzerinde meydana geldi.

Baykut sokak üzerinde seyir halindeki Sürücü Fikret İ. Yönetimindeki 16 AC 7836 plakalı kamyonet, Küçük Zindancık sokaktan çıkan sürücü Mine K. Yönetimindeki 11 ABE 229 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilere yan durdu. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı. Kapanan yol kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Fahretin Eniş