İnegöl Mesudiye mahallesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Mesudiye mahallesi Gülistan sokak ile Hıdır sokakta meydana geldi. Gülistan sokakta seyir halinde olan sürücü Betül B.(28) yönetimindeki 16 KCR 01 plakalı otomobil, Hıdır sokakta seyreden sürücü Emrah Ş.(32) yönetimindeki 16 BAY 653 plakalı kamyonet, iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu kadın sürücü ve yanındaki yolcular İmran İ. Ve Hanımşah B. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ