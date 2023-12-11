İnsanoğlu yaşamı boyunca bir başkasını sevme ve o kişi tarafından da sevilme ihtiyacı içinde olmuştur. Bir kişiden hoşlandığınızda ise onun da bunu bilmesini ve size karşı onun da sevgi içerisinde olmasını istersiniz. Bunun için karşı tarafa onu sevdiğinizi söylemek sizin için hem çok zor olacaktır hem de ona bunu güzel bir şekilde romantik bir şekilde söylemek isteyeceksiniz. Bundan dolayı bu sürede ne yapacağınız nasıl davranacağınız ve sonrasında da ne yapacağınız çok önemlidir.

Zevdiğimizi Nasıl Söylemeliyiz

Genel olarak bakacak olursak bu süreçte kendinizi karşı tarafa oyuncak gibi kullandırmamalı ve o sizin hayatınıza girmeden önce nasıl davranıyorsanız o şekilde davranmaya devam etmelisiniz. Sırf o istedi diye kendinizi istemediğiniz birisine çevirmeniz karşıdaki kişinin gözünde oyuncak durumuna düşmenize neden olur. Karşıdaki kişiyi siz olduğu gibi kabul ediyorsanız sizi de onun karşılıksız kabul etmesini bekleyin.