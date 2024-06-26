Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Nene Hatun kavşağında meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki otomobil, aynı yöne seyreden sürücü yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar orta refüj üzerine çıktı. Kaza sonucu 1 sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE