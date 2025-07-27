Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu mahallesinde tarlalık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirirken, ilk müdahale mahalleli tarafından yapıldı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle alevlere müdahale etti. Tarlada başlayan yangın, ormana ve çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen Burak K. (32) özel araçla, Ali Ş.(44) ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.