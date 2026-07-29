Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Şirin, çalışmaların teknik heyetin raporları doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

Şirin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sezon öncesi kadromuzu, teknik ekibimizin hazırladığı raporlar doğrultusunda şekillendiriyoruz. İhtiyaç duyduğumuz bölgelere, takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız isimleri kadromuza katmaya devam ediyoruz. Anıl Demir de gerek altyapı eğitimi gerekse kariyerinde edindiği birikimle kaleci rotasyonumuza önemli güç katacağına inandığımız bir isim."

Transfer çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini belirten Şirin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda hareket ediyor, her transferi titizlikle değerlendiriyoruz. Taraftarlarımızın gurur duyacağı, sahada mücadele eden güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anıl Demir'e Kafkasspor forması altında başarılı bir sezon diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."