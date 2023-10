İnegöl özel Halk otobüsünün şoförü, araçta bulduğu yaklaşık 6 bin TL'yi sahibi bulunması için polise teslim etti.

Olay dün akşam 21.00 sıralarında İnegöl'ün Akhisar mahallesinde meydana geldi. İnegöl-Akhisar mahallesi arasında yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş. özel halk otobüsünün sürücüsü Mustafa Salcı'ya, yolcular tarafından koltuğun önünde bulunan paralar teslim edildi. Parayı alan sürücü, hiç düşünmeden İnegöl Emniyet Müdürlüğünün yolunu tuttu. Salcı, bulduğu yaklaşık 6 Bin TL'yi polise teslim ederek, örnek vatandaşlık görevini yaptı.

Olayı anlatan şoför Mustafa Salcı,

Parayı arkadaşlar buldu bana verdi, teslim etti. Aldım ben arabaya koydum. Ondan sonra sabahleyin aramışlar beni şirketten ondan sonra şimdi birdenbire söylenmez ki para buldum diye. Kimin ne olduğunu bilemezsin. Getirdim teslim ettim polise. Sahibini bulurlar inşallah. Benim parayla işim yok ki be ben parayı sevmiyorum parayı çok seveni de sevmiyorum. valla bak ben sana yalan söylemiyorum. Benim gönlüm her gün rahat her zaman rahat.