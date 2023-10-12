Ödeme bekleyen kişiler “Evde bakım parası yattı mı?” sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Evde bakım ödemeleri her ay engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylere ödeniyor. Ödeme yapılan kişiler e-Devlet ya da SMS yoluyla sorgulama işlemini kolayca gerçekleştirebiliyor. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.