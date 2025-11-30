13 Şubat Şehir Stadyumunda oynanan müsabakaya temsilcimiz İnegölspor, baskılı başladı. İlk yarıda ataklarla rakibi karşısında baskı kuran İnegölspor, 31’nci dakikada Yasin Ozan’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da karşılıklı atakların yaşandığı maçta gol olmayınca İnegölspor, Erzincanspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puanı aldı.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadyumu
Hakemler: Burak Kamalak, Volkan Altuntaş, Tuğberk Uygun
İnegölspor : Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Mustafa Mete Tetik, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Taha Recep Cebeci, Emre Keleşoğlu, Yasin Ozan
Erzincanspor : Ömer Kahveci, Ahmet Dereli, Arda Araz, Oltan Karakullukçu, Osman Reşat Bulut, Batuhan Artarslan, Kerim Frei, Rıdvan Türker, Ebrar Cumur, Metincan Cici, Hüsamettin Tut
Goller: 31’nci dakikada Yasin Ozan (Sultan Su İnegölspor)