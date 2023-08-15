Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren taksi durağına müşteri olarak gelen şahıs, bindiği taksiden inip duraktaki telefonu çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 02.00 sıralarında Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde faaliyet gösteren taksi durağında meydana geldi. Durağa müşteri olarak gelen 2 erkek şüpheli, taksi istediler. Taksiye binen 2 şahıstan bir 40 metre sonra taksiden indi. Diğer şüpheli ise taksiyle yoluna devam etti. Taksiden inen şüpheli, taksi durağındaki bank üzerinde bulunan Atanur Gündüz'e ait 10 bin TL değerindeki akıllı telefonu alıp kaçarak kayıplara karıştı.

Taksi durağının güvenlik kameralarının görüntülerinde şüphelilerin taksi durağındaki taksiye binip giderken, birinip inip taksi durağındaki telefonu çaldığı anlar yer aldı. Telefonu çalınan Gündüz, karakola giderek şikayetçi olurken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattılar.

Seher Yaşa