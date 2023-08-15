Rusya Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımda, "Görüntülerde, Rus askerlerinin 'dur' uyarısına uymayan bir kuru yük gemisine Ka-29 model helikopterle iniş yaptığı ve geminin içeriğini denetlediği anlar görülüyor. Denetim ekibinin çalışmaları uluslararası belgelerin gerekliliklerine uygun ve profesyonelce yürütüldü" şeklinde ifadeler kullandı. Paylaşımda ayrıca, denetim ekibinin işlerini tamamlamasının ardından geminin İzmail Limanı'na yoluna devam ettiği vurgulandı.

Bakanlık, 13 Ağustos tarihinde yaptığı bir açıklamada da, "Yük gemisinin kaptanı, yasaklı yüklerin taşınmasına ilişkin yapılan denetim talebine yanıt vermedi. Bunun üzerine Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak amacıyla otomatik hafif silahlarla uyarı ateşi açtı" ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, uyarı ateşi sonrasında Vasily Bykov adlı bir gemi denetleme grubunu taşıyan Ka-29 helikopterinin havalandığı ve "Telsiz konuşmalarının ardından geminin durduğu ve denetim ekibinin gemiye indiği" belirtildi. Denetim tamamlandıktan sonra yük gemisinin İzmail Limanı'na yoluna devam ettiği bilgisi verildi. Aynı açıklamada, "Karadeniz Filosu belirlenen bölgelerde devriye görevine devam ediyor" denildi.