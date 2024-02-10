Şehrin kültür ve sanatına yön veren organizasyonlara imza atan İnegöl Belediyesi, Şubat ayı kTürk rock müziğinin iki efsanesini vefat yıl dönümlerinde unutmadı. 01 Şubat 1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço ile 08 Şubat 2004 tarihinde yaşamını yitiren Cem Karaca için vefa konseri düzenlendi. Semih Kandemir ve Riva Orkestrasının sahne aldığı konserde, iki usta sanatçı şarkılarıyla anıldı.

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Cuma akşamı 20.00’da İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen konsere, İnegöllü sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Her yaştan vatandaşın katıldığı konserde, Semih Kandemir ve Riva Orkestrası coşku dolu bir gece yaşattı.

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Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar’ın da katıldığı konserde, Başkan Dündar gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirmek için sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması da yapan Dündar, Cem Karaca ile Barış Manço’yu saygıyla andıklarını söyledi.

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Kaynak: BÜLTEN