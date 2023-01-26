Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı ‘Saadet Sahada’ programları kapsamında Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin katılımıyla sahaya inecek. Programlar kapsamında İnegöl’de yaklaşık 4 bin esnaf, oda ve STK’lar ziyaret edilecek.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, Genel Merkez Bölge Sorumlusu Nurettin Çelik’in katılımıyla bu sabah İnegöllü basın mensuplarıyla buluştu. ‘Saadet Sahada’ temasıyla gerçekleştirilen program, bugün İnegöl’de esnaf, oda ve STK ziyaretleriyle devam edecek. Cumartesi günü ise bir diğer GİK Üyesi Alev Sezen İnegöl’de olacak ve bir takım ziyaretler gerçekleştirecek.

Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından organize edilen programlar kapsamında bu ay sonu itibariyle 81 il ve tüm ilçelerde çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

4 BİNE YAKIN ESNAF ZİYARET EDECEĞİZ

Basın mensuplarıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, “Partimiz 20 yıldır mecliste ve ulusal medyada kendisini ifade etmekte zorlanıyor. Bu sebepten dolayı sizler bizim sezimizi kitlelere ulaştırmakta yardımcı oluyorsunuz ve tüm çalışmalarımızda bizleri kırmıyor davetlerimize icabet ediyorsunuz. Bu nedenle Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı adına İnegöllü basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Tüm İnegöllü hemşerilerimin de Regaip Gecesini tebrik ediyorum. Saadet Partisi genel merkezimiz tarafından geçtiğimiz ay itibariyle ‘Saadet Sahada’ programları düzenlenmeye başlandı. Bu kapsamda Türkiye’mizin tüm il ve ilçeleri Genel Başkan Yardımcılarımız, GİK üyelerimiz ve bölge başkanlarımız tarafından taranıyor. Esnaf ziyaretleri, STK ve oda ziyaretleri gibi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle İnegöl ilçe teşkilatı olarak bugün bölge başkanımız Nurettin Çelik Bey ile, Cumartesi günü ise GİK Üyemiz Alev Sezen hanımefendi ile sahada çalışmalar yapacağız. Bu 2 gün yoğun bir programa gireceğiz. Hemen hemen 4 bine yakın esnafımızı diğer teşkilat mensuplarımızla birlikte ziyaret etmiş olacağız” dedi.

Ardından konuşan Saadet Partisi Bölge Sorumlusu Nurettin Çelik ise şu ifadeleri kullandı;

23 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK SAHADAYIZ

“Öncelikle Regaip Kandilimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saadet Partisi olarak yarım asırlık bir süre içerisinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belli dönemlerde insanlar bizi görüyor bazı zamanlarda ise görmüyor. Vatandaşlar bizi gördükleri zaman ülkeye hayırlı hizmetler yaptığımıza inanıyoruz. Bundan dolayı da çalışmalarımızı sürekli organize ediyoruz. Bugün de 23 vilayette eş zamanlı olarak sahadayız. Bu ay sonu itibariyle 81 il ve ilçelerini tek tek dolaşmış olacağız.”

ÜLKE İSRAF BATAĞINDA

“Bu ülkede geçmişten günümüze bakıldığında olumlu manada ne varsa altında Saadet Partisi’nin-Milli Görüş’ün imzası vardır. Bundan dolayı da bu seçimler milletimizin bizi tercih etmesini bekliyoruz. Şu anda ülkemiz yavaş yavaş seçim atmosferine giriyor. Süresi itibariyle görülmemiş bir iktidar var. Muhalefet olarak iktidarın yapmış olduğu olumlu çalışmalara teşekkür ediyoruz ancak olumsuzlukları da ifade ediyoruz. Bu bizim görevimiz. Olumsuzlukları görmeden sadece olumlular adına yol almış olsak Ak Parti’den farklı bir halimiz olmaz. Ak Parti tüm hadiselerin sadece olumlu tarafını görüyor. 20 yıllık zaman içerisinde olumsuzluk olarak gördüğümüz en büyük hadise, ülkenin israf batağı içerisinde olması. Bugün hepimiz ekonomik olarak ciddi sıkıntı içerisindeyiz. Seçim yaklaştığı için yine iktidar bol keseden aktarıyor ama önümüzdeki süreçte neler gelişecek kendisi biliyor mu? Bizler Saadet Partisi olarak, çalışmalarımıza 6’lı masayı da dahil ederek önümüzdeki yılları planlayacak bir şekilde yürüteceğiz. Ülkemizin bize ihtiyacı var. Bugün bir insan, en basitinden bir ev ve araç sahibi olmak ister ve düzgün bir şekilde geçinmek ister. Bugün bakıldığında ülke sanki herkese konut dağıtılacak içi boş bir havaya sokuldu. Yani keşke böyle bir şey gerçekleşmiş olsa. İnsanımızın şu anki gelir düzeyiyle birlikte ev ve araba alma imkanı yok. Geliştirilen sistemde araç almak için bile devlete bir araç parası kadar vergi ödeniyor. İmkanımızı biz dış güçlere aktarmış oluyoruz. Ülke olarak bu yolda biz yayan kalıyoruz. Biz milletimize iyi bir gelecek sunmak istiyoruz. Eğitimin, sağlığın özellikle adaletin iyi iyileşmesini istiyoruz. Biz 6 siyasi parti olarak bunların hepsini olumlu manada gerçekleştireceğimize inanıyoruz.”