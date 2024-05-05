Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan ‘Vakıf Haftası’ ile ilgili kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, "Vakıflarımızı ve vakıf kültürümüzü yaşatmak geçmişe borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Bu sene Vakıf Haftası’nda Vakıflar Genel Müdürlüğü 100’üncü yılına özel 201 eserimizin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kadim vakıf kültürünü yaşatan vakıflarımızın Vakıf Haftası kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 6-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanılacak olan Vakıf Haftası’nın başlangıcında bir kutlama mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda vakıf kurucularına, çalışanlarına, yardımseverlere yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları dayanışma için teşekkür edildi. Mesajda, vakıf kültürünün toplumsal dayanışmanın mihenk taşı olduğunun altı çizilirken, “Vakıf kültürü, kadim medeniyetimizin paha biçilemez miraslarından biri olarak günümüze kadar ulaşmış bir kültürdür. Bu kültürün mihenk taşı, yardımlaşma ve dayanışmadır. Bu mihenk taşının yeri, şefkat ve merhamet ile sağlamlaşmakta, güçlenmektedir. Vakıflarımız, geçmişten bugüne ortaya koydukları gayret ve samimiyet ile nice hayatlara, gönüllere dokunmuştur ve dokunmaya devam etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, mazlum ve muhtaçların daima yanında olan vakıflarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. Hem ülkemiz topraklarında hem de gönül coğrafyamızda nice eşsiz çalışmayı hayata geçiren vakıflarımız, hem milletimizin hem de çeşitli coğrafyalarda yaşayan toplumların gönlünü, muhabbetini kazanmıştır. Bu kazanım, hiçbir maddi kazanç ile elde edilemeyecek kadar kıymetli bir kazanımdır. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlü bir şekilde yaşatan vakıf kurucuları, vakıf çalışanları ve yardımseverlere bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz. Vakıflarımızı ve vakıf kültürümüzü yaşatmak geçmişe borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bir gereği olarak hayır hizmetlerimizin yanı sıra geçmişten günümüze miras eserlerimizin restorasyonu ve ihyası ile bu senenin Vakıf Haftası’nda Vakıflar Genel Müdürlüğü 100’üncü yılına özel 201 eserimizi açarak Vakıflar Haftası’na girmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kadim vakıf kültürünü yaşatan vakıflarımızın, Vakıflar Haftası kutlu olsun” ifadeleri kullanıldı.