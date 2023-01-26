Deva Partisi İlçe Başkanı Ahmet Kani Erbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilkesel olarak karşı olduğunu açıkladı.

6’lı masanın üyelerinden olan Deva Partisinin İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Kani Erbay’dan ilginç bir paylaşım geldi. Başkan Erbay, “Partilerinin genel başkanı iken halkın seçtiği iki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayıp, başka isimleri aday gösteren parti liderleri konjonktürel durumdan istifade aday olmasını ilkesel olarak doğru bulmuyorum” şeklinde paylaşımda bulundu.

Erbay’ın bu paylaşımdan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığı yorumlandı.