Türkiye’ye blueberry meyvesini kazandıran Prof. Dr. Hüseyin Çelik ve uluslararası yaş meyve-sebze ticaretinde önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Senih Yazgan’ın katılımlarıyla gerçekleşen panelde; moderatörlüğü Yusuf Şehitoğlu yürütürken, Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar ve Uludağ Blueberry Derneği Başkanı Erkan Ateş de panelde yer aldı.

Panelde; blueberry yetiştirme tekniklerinden uluslararası başarılı örneklere, ürünleştirme fırsatlarından tesisleşme, depolama ve soğuk zincir süreçlerine kadar birçok başlık ele alındı. Dünyada önemi giderek artan blueberry meyvesinin, ürünleştirme çalışmaları kapsamında binlerce farklı ürünle ilişkilendirilebildiği vurgulandı.

Panelin öne çıkan başlıklarından biri, İnegöl’ün Türkiye’de blueberry üretiminde sahip olduğu güçlü konum oldu. Türkiye’deki yaklaşık 5.000 tonluk üretimin %48’inin Bursa’da gerçekleştiği, İnegöl’ün ise bu alanda Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğu ifade edildi.

Tesisleşme, depolama ve soğuk zincir süreçlerinin uluslararası pazarda kritik başarı faktörleri arasında yer aldığı belirtilirken; şehirlerin ve ülkelerin kalkınmasında sektörel kümelenmenin önemi de rakamsal verilerle ortaya konuldu.

Panelin en dikkat çeken başlığı ise İnegöl’ün blueberry üretiminde sahip olduğu 20.000 dekarlık üretim alanı potansiyeli ve bunun yaklaşık 200 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşabilecek olmasıydı.

Yaklaşık 2,5 saat süren panel, interaktif yapısı ve verimli sohbet ortamıyla hem katılımcılar hem de panelistler tarafından büyük beğeni topladı.