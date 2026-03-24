Renkli görüntülere sahne olan anlar, çiftlikte akademik ve uygulamalı eğitim faaliyetlerine ayrı bir canlılık kattı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile birlikte çiftliği ziyaret ederek Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya İlhan'dan bilgi aldı.

Ziyaret sırasında hayvan sağlığı, bakım süreçleri ve üretim faaliyetleri yerinde incelenirken, üniversitenin uygulamalı eğitim imkanlarının öğrencilerin donanımlı birer veteriner hekim olarak yetişmelerindeki önemine dikkat çekildi.

Rektör Oğurlu, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çiftliği'nin teorik bilginin sahada pekiştirilmesi açısından büyük bir imkan sunduğunu belirterek, 'Öğrencilerimizin mesleki yetkinliklerini artırmaları ve uygulama becerilerini geliştirmeleri adına bu tür altyapılar büyük önem taşıyor. Üniversite olarak nitelikli ve donanımlı veteriner hekimler yetiştirirken bölge hayvancılığına da katkı sunmaya devam ediyoruz' dedi.

Rektör Oğurlu Merkez Müdürü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya İlhan ve çiftlik personeline de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.