98 ÖĞRENCİYE FORMA VE EŞOFMAN HEDİYESİ

İnegöl’ü bordo-beyaza boyama projesi kapsamında Ahmet Artık ve Semih Şeherli’nin sponsorluğunda Şipali İlk ve Ortaokulu’ndaki 98 öğrenciye forma ve eşofman takımları ulaştırıldı. Programa İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, mahalle muhtarı, hayırsever destekçiler Ahmet Artık ve Semih Şeherli ile Sultan Su İnegölspor yönetim kurulu üyeleri katıldı.

BAŞKAN ADEMOĞLU: “AİDİYET BU YAŞTA BAŞLAR”

Törende konuşan Sultan Su İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, çocuklara seslenerek, “İnegölspor şehrimizin takımıdır. Değerli sponsorlarımızın katkısıyla sizlere formalarınızı teslim ediyoruz. Aidiyet küçük yaşta başlar ve biz her zaman yanınızda olacağız. Formanızı güle güle kullanın. Destekleri için Ahmet Artık ve Semih Şeherli’ye teşekkür ediyoruz. Tüm şehrimizi bu projeye katkı vermeye davet ediyoruz.” dedi.

SPONSORLARDAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Projeye destek veren iş insanları Ahmet Artık ve Semih Şeherli de yapılan yardımın kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, “Bu anlamlı kampanyada biz de yer almak istedik. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüme vesile olduysak ne mutlu bize. Bu çalışmaların aidiyet ve şehir bilincine katkısı çok değerli. İnegölspor’un saha içindeki başarısı kadar, saha dışındaki bu projeleri de büyük takdir topluyor.” dedi.

PROTOKOLDEN ANLAMLI KAMPANYAYA ÖZEL TEŞEKKÜR

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, projeye destek veren herkese teşekkür ederek çocukların mutluluğuna katkı sunan Sultan Su İnegölspor yönetimini tebrik etti.