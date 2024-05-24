Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kavgada sosyal medyadan tartıştığı genci pompalı tüfekle yaralayan saldırgan yakalandı.

Olay Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi Yeşilbursa caddesinde meydana geldi. Davut T.(23) sosyal medyada Arda B.(19) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında iki şahısta birbirine küfür edip kavga için buluşma noktası ayarladılar. Arda B., aracıyla Yeşilbursa caddesine gelip Davut T. İle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Arda B. Aracından aldığı pompalı tüfekle Davut T.'ye ateş ederek sol bacağından yaraladı. Saldırgan olayın ardından araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Polis şüpheli Arda B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sorgulaması tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ