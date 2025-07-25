Belediye, kesintilerin Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarından kaynaklandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, planlı ya da plansız şekilde gerçekleşen su kesintilerinin BUSKİ’nin çalışmaları nedeniyle sıklaştığı ifade edildi. İnegöl Belediyesi, bu konuda vatandaşlardan gelen tüm şikayetlerin sorumlu kurum olan BUSKİ’ye iletildiğini de vurguladı.

Vatandaşların su kesintileriyle ilgili taleplerini doğrudan BUSKİ’ye 185 numaralı hattan iletebileceği, ayrıca 153 hattı üzerinden İnegöl Belediyesi’ne de bildirimde bulunabilecekleri hatırlatıldı.