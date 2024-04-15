Edinilen bilgiye göre uyuşturucu ticareti yapan Abdulkadir A. İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından teknik takibe alındı. Mahmudiye mahallesi Ağaç İşleri Sanayisinde işyeri bulunan Abdulkadir A., "Çok taze uyuşturucum geldi" diyerek müşterilerini işyerine davet etti. İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından işyerine yapılan operasyonda işyeri sahibi Abdulkadir A. ile C.B. ve M.A. gözaltına alındı. İşyerine ekipler ve özel arama köpekleri tarafından yapılan aramada satışa hazır çok sayıda metanfetamin ile Kokain ele geçirildi.

İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Murat Avcı