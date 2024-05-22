İnegöl Hikmet Şahin köprülü kavşağında Tır sürücüsü ile kamyonetin sürücüsünün yol verme kavgası amatör kameraya yansıdı.

Olay Bursa-Ankara karayolu İnegöl Hikmet Şahin köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Kamyonet sürücüsü ile TIR sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sürücüler birbirine tekme ve yumruklarla saldırdılar. Kavga anı amatör kameraya yansırken, kavga eden tarafları diğer sürücüler ayırdı. Kavganın ardından sürücüler yollarına devam etti.

Muhabir: İBRAHİM USLU