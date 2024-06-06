Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında saha ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başlatılan teşekkür ziyaretleri kapsamında mahalleler gezilerek vatandaşlarla istişareler gerçekleştiriliyor.

İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, geçtiğimiz yerel seçimlerin belediye başkan adayı Hasan Eroğlu, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetimi ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen programlarda son durak Tahtaköprü Mahallesi oldu.

SAADET PARTİSİ VATANDAŞLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, “Seçim sonrası teşekkür ziyaretlerimize devam ediyoruz. Dün akşam ki ziyaretimiz Tahtaköprü Mahallemize oldu. Öncelikle muhtarımıza ve vatandaşlarımıza bize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. İnegöl’ümüzün menfaatleri doğrultusunda, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarımıza temas edip onların sorunlarını, taleplerini birinci ağızdan öğreniyoruz. Böylelikle şehrimizdeki eksiklik ve aksaklıkları da yerinde tespit etmiş oluyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştirip sohbetler ediyoruz. Ben bu vesileyle sahada aktif çalışmalarını sürdüren ilçe teşkilatımız, kadın kolları teşkilatımız ve gençlik kolları teşkilatlarımızın tüm birimlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Saadet Partisi gerek siyasi-sosyal mecralarda, gerek İnegöl Belediye Meclisinde gerek TBMM’de vatandaşların sesi olmaya devam edecek” dedi.

FEN İŞLERİNDE ÇALIŞACAK KAMYON VE KEPÇE GİBİ HİZMET ARAÇLARI GEREKLİ

Tahtaköprü sakinlerinin ilettiği sorunlardan da bahseden Yıldız, “Tabi her mahallemizde olduğu gibi Tahtaköprü Mahallemizde de çeşitli sıkıntılar var. Özellikle önceden belediye olan ve Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne dönüşen beldelerimizde sorunların benzer olduğunu görüyoruz. Vatandaşlar mahallede kamyon, kepçe gibi hizmet araçlarının olmamasından şikayetçi. İhtiyaç halinde de bu araçlara erişimin gecikiyor olmasından bahsediliyor. Tabi konunun temelinde Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesinin hizmet alanı karmaşası var. Problemin kaynağı yine büyükşehir yasasına çıkıyor. Vatandaş talep ediyor ama yetkililer sorunu çözmek yerine birbirlerine atıyor. Çocukların ve gençlerin kullandığı sosyal alanlar ile parklardaki eskimişliği de ifade etmeden geçemeyeceğim. Parkların en kısa zamanda tadilattan geçmesi ve ışıklandırılması genel konforunun artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TAHTAKÖPRÜ SAKİNLERİ DOĞAL GAZ İSTİYOR!

Ahmet Yıldız sözlerini şöyle sonlandırdı; “Mahallelinin en fazla talep ettiği husus ise doğal gaz. Vatandaşlarımız 2.500 nüfuslük bir mahallede, başvuruların yapılmış olmasına rağmen doğal gaz gelmemesinden şikayetçi. Yine Tahtaköprü’ye çok yakın bir mesafede olan Hamamlı’da var olan doğal gazın kolaylıkla Tahtaköprü’ye kadar çıkarılabileceği düşünülüyor. Bizler de bu vesileyle İnegöl Belediyesine ve Büyükşehir Belediyesine doğal gaz süreciyle ilgili çağrı yapıyoruz. Konuyu meclis üyelerimiz aracılığıyla İnegöl Belediye Meclisine de taşıyacağız. Tahtaköprülü vatandaşlarımızın doğal gaz talebine en kısa sürede kulak verilsin ve çalışmalar başlatılsın!”