Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hilmiye mahallesinde meydana gelen olayda bahçesindeki çalıkları temizlemek için ateşe veren adam, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hilmiye mahallesinde meydana geldi. Yusuf Ziyaettin Ayaz(70), bahçesindeki otları temizlemek için tutuşturdu. Yangın rüzgarın etkisiyle çalılık alana sıçradı. Ayaz, yayılan yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek fenalık geçirdi. Yangını gören vatandaşlar, durumu İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdüler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın ölümünü tespit ettiler.

Yaşlı adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.