TFF 3. Lig temsilcimiz İnegöl Kafkas Gençlikspor, sahasında ağırladığı Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.'yi 2-1 yendi.
Hakemler: Abdülselam Koçak, Mehmet Polat, Ahmet Kotan
İnegöl Kafkas Gençlikspor: Ömer Can, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız(DK 88 Umut Karataş), Orkan Çınar(DK 59 Samet Günhan), Batuhan Doğrukıran, Ömer Faruk Boz(DK 88 Yavuz Selim Taşer), Muhammed Yusuf Ocak, Recep Daylak, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş
Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.: Gürkan Hernevik, Ertunç Yasin Güdü, Nebi Tiryakioğlu, Ömer Faruk Taş, Sertan İrkilmez(DK 61 Hakan Öztürk), Ümit Bayraktar, Batuhan Eren(Dk 76 Necati Atilla Karaca), Mehmetcan Yıldırım(DK 46 Emirhan Özkan), Taner Koç, Hüseyin Yıldız, Ali Kılıç(Dk 77 Amed Öncel)
Sarı Kartlar: Samet Günhan( Kafkas) Sertan İrkilmez, Batuhan Eren, Nebi Tiryakioğlu, Hüseyin Yıldız, Taner Koç(Gümüşhane)
Kırmızı Kart:
Goller: Dk 37 Orkan Çınar, Dk 74 Yıldıray Koçal(Kafkas) Dk 67 Nebi Tiryakioğlu(Gümüşhane)
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
36'ncı dakikada gelişen Kafkas atağında Batuhan çalımlarla ceza sahasına girerken yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Orkan'ın şutu ağlarla buluştu.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
Maçın 67'nci dakikasında gelişen Gümüşhane atağında ceza sahasına ortalanan topa yükselen Nebi'nin kafa vuruşu skoru eşitledi.
74'ncü dakikada Kafkas köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Yıldıray'ın direk vuruşu ağlarla buluştu.
Maç bu skorla sona erdi.