Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada motosiklet tarlalık alana uçtu.

Edinilen bilgiye göre Hayriye Mahallesi yolu üzerinde Hayriye'den İnegöl istikametine seyir halinde olan Berkay S. (20) yönetimindeki 16 BHN 835 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tarlalık alana uçtu. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz