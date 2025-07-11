

Telef olan büyükbaş hayvanlar, iddiaya göre sahipleri tarafından dere yatağına atıldı.

Olay, İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hastalık nedeniyle telef olduğu öne sürülen 2 büyükbaş hayvan, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından dere yatağına bırakıldı. Çevredeki vatandaşlar, kötü koku ve çevre kirliliği üzerine durumu fark ederek yetkililere bildirdi.

Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Hayvanların hastalıklı olma ihtimali nedeniyle çevre sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi. Belediye ekiplerinin hayvanları bölgeden kaldırarak imha etmek üzere çalışma başlattığı öğrenildi.

Vatandaşlar, hayvanların bu şekilde doğaya atılmasına tepki göstererek sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.