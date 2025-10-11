Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, olta misinesine dolanan ve vücuduna iğne saplanan kedi, duyarlı vatandaşların ihbarı ve Osmaneli Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Osmaneli ilçesinde vatandaşların durumu fark ederek Osmaneli Belediyesi İhbar Hattı’na bildirmesiyle başladı. İhbar üzerine harekete geçen Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Veteriner hekim ve ekibi tarafından misineye dolanan ve vücuduna olta iğnesi batmış olan kediyi alarak tedavi merkezine götürdü. Burada gerçekleştirilen başarılı operasyonla kedi, iğneden kurtarılarak tedavi edildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederken, sokak hayvanlarının sağlığı ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurguladı. Tedavisi tamamlanan kedinin, sağlığına kavuşmasının ardından uygun bir zamanda doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.