İnegöl Belediyesi’nin şehrin göbeğinde yaptığı yenilikler sonrası “24 Saat Yaşayan Meydan” ismini vermesi beraberinde bazı tartışmalara da neden oldu.

Yıkılan Hükümet Konağı bölgesine yapılan meydan projesi, yine yıkımı yapılan eski İnegöl Kaymakamlık konutu ve Sedir Kafe bölgesine yapılan Gastro Kafe Projesi ve Yeni İnegöl Belediye binası önünde açılan yeni işletmelerin ardından çehresi değişen İnegöl’e övgüler gelmeye başladı.

Atılan bu adımlar sonrası şehirde genel kanaat İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a olumlu yönde oldu. Yaklaşık 20 yıldır el atılmayan bölgede gerçekleşen değişim, taraflı tarafsız her kesim tarafından tebrik edilmeye başlandı.

Açıkçası şunu ifade etmem gerekir. Eğer Heykel önünde kavşakta da(baba) ilçeye yakışır bir düzenleme yapılırsa her şey daha güzel olacak. Ancak…

Bir meydanın 24 saat esaslı yaşayan bir yer olması için, o bölgede her detayın düşünülmesi gerekmez miydi? Herkesçe malum İnegöl’de hayat saat 24.00 olunca bitiyor. Bunun birçok sebebi var. Bir kere sosyal donatı alanları çok eksikti. Belediye bana göre öylesine muazzam bir hizmete imza attı ki bu açığın küçük bir kısmı kapandı. Özellikle Gastro İnegöl ve yanında açılan kafe şehre hareket kazandırdı. Ardından Alinur Aktaş’ın seçim öncesinde tamamladığı ve şuan Gastro Kafe olarak hizmet veren yerde İnegöl’e çok yakıştı.

Demek ki bu şehir bu tür şeylere çok açmış. Bu aslında müthiş bir ders. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Fakat benim aklımı almayan bir şey var. Neden bu meydanda tuvaletler yok?

24 saat yaşatmak istediğiniz bir meydan da tuvalet neden yapılmadı? İnegöl’ün en canlı caddesi olan Atatürk Bulvarında zaten bu sorun uzun zamandır dile getiriliyordu. Hazır meydan yapıyorsunuz insan oraya bir de tuvalet koyalım diye düşünmez mi? Bu insanlar bırakın gece 24.00’den sonrayı bu saatten önce bile tuvalete girecek yer bulamıyor. Esnaflar bu durumdan bıkmış durumda. Eğer İnegöl il olmayı istiyorsa şehrin en hareketli bölgelerinde tüm ayrıntıları dikkate almak zorunda.

Tuvalet sorunu sadece bu meydan için var? Tabi ki hayır. Hikmet Şahin Kültür Parkında da diğer parklarda da aynı sorun var. Hikmet Şahin Kültür Parkında vakti zamanında parkın doğu kanadına yapılmış bir tuvalet var. O tuvalette bazen açık bazen kapalı. Bu parkta özellikle sabah saatlerinde yüzlerce insan spor yapıyor. Tuvalete girecek bir yer yok. Böyle şey olur mu? Parkın 4 tarafına tuvaletler yapılması lazım.

Aynı sorun yine spor tesislerinde var. Resmi maçların oynandığı Kurtuluş ve Sanayi sahalarına acilen betonarme tuvaletler yapılması lazım.

Tuvaletler noktasında kapalı çarşı bölgesinde de sıkıntılar yaşanıyor. Yani bana göre belediye başlı başına tuvalet konusunu ele alacak bir çalışma içine girmeli. Şehirde insan hareketinin yoğun olduğu bölgelerde kesinlikle bu sorunlar çözülmeli. Ve bu tuvaletler yardıma muhtaç kişilere zimmetlenmeli.

Alper Taban başkanımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Bu sorun öyle hafife alınacak basit bir şey değil. İnsanlarımız gerçekten çok mağdur. Umarım yazdıklarımı dikkat alırsanız. Saygılarımla…