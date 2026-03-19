Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sinan K.(30) yönetimindeki 16 BJR 664 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki römorka çarptı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Mehmet Sevinç