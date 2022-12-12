Sahte plakayla yolculuk yapan sürücü 115 kilometre sonra polise yakalandı

İstanbul'dan satın alıp başka araca ait plakayı taktığı minibüsünü Afyon'a götürmek üzere yola çıkan sürücü, 115 Kilometre sonra polise yakalandı.

Olay İstanbul'da meydana geldi. Mustafa Ç. İstanbul'dan aldığı minibüse, başka araca ait plakayı takıp Afyon'a gitmek üzere yola çıktı. İnegöl girişinde bulunan PTS'nin sahte plaka uyarısı üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, harekete geçtiler. Takip sonucu araç İnegöl çıkışında trafik ekiplerince durduruldu. Yapılan incelemede araçta takılı olan 03 M 0261 plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.