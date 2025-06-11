Yangın saat 13:30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Türkmen sokakta bulunan apartmanın 5. katında meydana geldi.

Mutfakta çıkan Yangını fark eden vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangına müdahale eden ev sahibi Hatice Y.'nin ellerinde yanıklar oluştu. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.