Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni eğitim öğretim yılında okul kitaplarının yanında yardımcı kitapların da ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılacağının müjdelemesinin ardından İnegöl de bazı okullarda skandallar yaşanıyor.

Eğitim öğretimin başlamasıyla beraber Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğrencilere yardımcı kitaplarını gönderdi. İnegöl’e ise 328 bin adet yardımcı kaynak kitap gönderildi. Kitapların dağıtımı yarın başlayacak. Milli Eğitim bakanlığının kitapları göndermesine rağmen bazı okullardaki öğretmenlerin, öğrencilerine yardımcı kaynak kitap listesi verdiği hatta bazılarının kitapları toptan temin etmek için para topladığı öğrenildi. Bakanlığın bu kitapları ücretsiz göndermesine, ülkemizin ekonomik sınavdan geçtiği bu döneme rağmen veliler üzerinde ekonomik külfet oluşturulması tepkilere yol açtı.

Milli Eğitim Müdürlüğü oluşan bu şikayetler üzerine, okul müdürlerinin uyarıldığı ve okulların takibine başlandığı öğrenildi.