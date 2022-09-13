Ahıskalılar Derneği Başkanı Mehmet Taş, siyaseten kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade ederek dernek başkanlığı ve DATÜB İnegöl Temsilciliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve DATÜB İnegöl Temsilciliği görevinden istifa eden Mehmet Taş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



Kıymetli halkımız; 12 yıldır yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte sizlere hizmet etmeye çalıştım. Bu uzun süre içinde elimizden geldiğince halkımızın sosyal, kültürel, iş ve ekonomik sorunlarının çözümlerine yönelik doğru hizmetler verdiğimize inanıyorum.



Elbette bu süreçte sorunlarının çözümüne katkı veremediğimiz insanlarımız da oldu. Ama tüm insanlarımız biliyor ki herkezin her konudaki sorunlarının çözümüne yönelik azami tüm arkadaşlarımızla çaba sarfediyoruz. Bu da bizi ayrıca insanlarımızın bizlere olan güveni nedeniyle buruk da olsa sevindiriyor.

Bizleri mutlu eden en büyük hizmet ise elbette 1944 Ahıska Sürgün anıtı olmuştur.

Ahıska sürgün Anıtı sadece bir anıt değildir. Geçmiş ile geleceği birleştiren, Geçmişte yaşanan acıları, sürgün ve soykırımları, Ahıska Davasının kutsallığını önemini bizlere ve gelecek nesillerimize en iyi anlatan ve aktaran, Ahıska Davasının nesiller boyu devamına katkı sağlayacak bir abidedir. Bunun için bizlerin gözünde ayrıcalıklıdır.

Hayalimiz; Hep Anıtın yapılmasından önce de hala mücadele ettiğimiz bu bölgede AHISKA KÜLTÜR MERKEZİ kurmaktı, Dini, İlmi, Sosyal ve Kültürel alanlarda eğitim hizmeti verecek, Toplantılara, Seminerlere ev sahipliği edecek hem Ahıska Davasına, Hem yeni Ülkemize gelen Ahıskalı Halkımıza, hem 1870 li yıllarda Osmanlı-Rus Savaşları sonucu İlçemize yerleşmiş olan Ahıska Kökenli Halkımıza Sosyal ve kültürel yönden hizmet edecek Kültür Merkezi kurmaktı…



Gönül isterdi ki bir diğer hayalimiz olan Ahıska Kültür Merkezimizi de kazandırıp öyle ayrılalım görevimizden…..!

Ama maalesef seçim öncesi siyaseten verilen sözlerin yerine getirilememesi en büyük hayal kırıklığımızdır.



Kültür Merkezi Kurmak için İnegöl Belediyemizden verilen söze karşılık 3 defa dilekçe vermemize rağmen her defasında red cevabı geldi.

Çözüm olamadıysam kendimi bu konuda başarısız görüyorum. Ve ayrıca bildiğiniz üzere yaşadığım sağlık sorunlarımdan dolayı bundan sonra sizlere yeterince iyi hizmet edemeyeceğimi düşünüyorum.

Bu nedenle 12/09/2022 pazartesi akşamı yaptığımız Yönetim Kurulu Toplantımızda konuyu arkadaşlarıma anlatıp İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve DATÜB ile ilgili tüm görevlerimden ayrıldığımı anlatıp helalleştim. Ayrıca bugüne kadar birlikte görev yaptığım tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Eğer bir başarı varsa bu öncelikle özveriyle çalışan arkadaşlarımındır.

Ayrıca 4 yıldır Birlikte halkımıza hizmet ettiğimiz tüm DATÜB Ailemize ve tüm imkanlarını halkımıza seferber eden Genel Başkanımız Sayın; Ziyatdin KASSANOV Bey’e teşekkür ediyorum.

Başta DATÜB Genel Başkanımız ve İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetiminde olacak arkadaşlarımızın halkımız için yapacakları tüm çalışmalarda üzerime ne görev düşerse her zaman yanlarında olup desteklemeye devam edeceğim.

12 yıl boyunca yaptığımız çalışmalarda kalbini gönlünü kırdığım arkadaşlarım olduysa helallik diliyorum. Benim de hizmet etmekten onur duyduğum siz kıymetli halkıma hakkım helaldir.