Tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de yeni eğitim öğretim yılı bu sabah başladı. 2025-26 eğitim öğretim döneminin ilk ders ziliyle beraber öğrenciler okullarıyla buluştu. İnegöl’de yeni eğitim öğretim yılıyla beraber yeni bir okul da hizmete başladı. Alanyurt bölgesinde hayırsever Özdilek ailesinin yaptırdığı Bora Ateş Özdilek Ortaokulu düzenlenen törenle hizmete başladı.

TÖRENLE AÇILDI

İlköğretim haftası kutlamaları ve okulun açılış töreni Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine hayırsever iş insanı Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdilek’te katıldı.

“PAYLAŞMAKTAN, İYİYE VE GÜZELE HİZMET ETMEKTEN HİÇBİR ZAMAN GERİ KALMADIK”

Açılış töreninde konuşan hayırsever iş insanı Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdilek, “İlk olarak 1996 yılında ilk yaptırdığımız okul olan Tokat Erbaa’daki Hüseyin Özdilek Ortaokulunun açılışına babamla katılmıştım. Sonrasında ise yine aynı yıl kendi adımı taşıyan Emir Murat Özdilek Turizm Otelcilik Meslek Lisesi ve Uygulama Otelinin açılışı için Afyon’da bulunarak o güzel atmosferin her anına şahitlik ettim. O günkü Cumhurbaşkanımız rahmetli Sayın Demirel ile diz dize oturmuş, tüm açılış törenin kendisi ile birlikte izlemiştim. Bizim açımızdan sosyal sorumluluk projeleri, yaptırıp devletimize bağışladığımız okullar, kamu binaları hiç bitmedi. Yıllar yılları kovalarken, biz de bu projelerde her zaman memnuniyetle yer aldık. Bu talepler bizi daima mutlu etti. Taleplerle de sınırlı kalmadık, kendimizin de girişimlerde bulunduğumuz zamanlar oldu. Paylaşmaktan, iyiye ve güzele hizmet etmekten hiçbir zaman geri kalmadık” dedi.

BURSA’DA 17 YENİ OKUL AÇILDI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise “Bugün itibariyle ilimizde 2003 tane kurumumuz, 40 bin öğretmenimiz, 656 bin öğrencimiz ve bu yıl hizmete açılmış olan 17 okulumuzla birlikte hayırsever Özdilek ailesinin yaptırdığı okulda açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Emek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl öğrencilerimize yönelik okullarımızda çok yeni imkanlar, fırsatlar, etkinlikler, geleneksel çocuk oyunları, Teknofest gibi teknoloji ve inovasyon projelerinde gerçekleştirecekleri projeler ve öğretmenlerimizin onlara sunacakları pek çok imkan var. Onlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN HER EVDE OKUL TELAŞI VAR

Yeni eğitim öğretim yılının başladığı günün önemli ve heyecanlı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban da “Bugün bizler için önemli bir gün. Her evde, her ailede okula yetişme telaşıyla başladı gün. Hamd ediyorum, şükrediyorum kazasız belasız öğrencilerimiz okullarına ulaştılar. Tatlı bir telaşımız var. İnegöl’ümüz sanayisiyle, üretimiyle, iş insanlarıyla, nüfusuyla ve yaptığı katma değerli işleriyle ülkemizin de hedeflerine katkı sunan bir bölge. Bugün de bölgemizin önemli bir yatırımcısı olan Özdilek ailesinin yaptığı güzel bir eseri açmak üzere bir aradayız. Hayırseverimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ben bugüne kadar hayır yapmış tüm hayırseverlerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Devlet millet el ele” dedi.

İYİ İNSANLAR YETİŞTİRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ

Başkan Taban, “En güçlü argümanımız eğitim” sözleriyle sürdürdüğü konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Eğitimi ne kadar nitelikli hale dönüştürürsek bunun çıktıları da o kadar katma değerli olacaktır. İyi insanlar yetiştirmek için çabalıyoruz. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak eğitime daha fazlaca destek olmaya devam edeceğiz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizi, idarecilerimizi cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Onlar da çok güzel nesiller yetiştirmek üzere en büyük katkıyı veriyor olacaklar.”

İNEGÖL’DE 190 OKULDA 63 BİN 468 ÖĞRENCİYLE EĞİTİM ÖĞRETİM BAŞLADI

2025-26 eğitim öğretim yılına İnegöl’de 190 okul, 63 bin 468 öğrenci ve 4287 öğretmenle birlikte başlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Kaymakam Eren Arslan, “Eğitim yolculuğunda böylesi kıymetli bir eseri şehrimize kazandırmak ise bu heyecanımızı daha da arttırıyor. Ben öncelikle bu kıymetli eseri şehrimize kazandıran Özdilek ailesine ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Beye şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

YENİ OKULLARLA EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLAMAK ÇOK KIYMETLİ

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, eğitim öğretim yılının başlangıcının önemine dikkat çektiği konuşmada, “Bugün çok özel bir gün. 2025-26 eğitim öğretim yılını açarken şehrimizde yeni bir okulun da açılışını yapıyor olmamız hem İnegöl için hem Bursa’mız için çok kıymetli. Ben bu noktada Özdilek ailesine çok teşekkür ediyorum. Bugün kendi evlatları adına bu şekilde okullar açıyor olması çok kıymetli” diye konuştu.

2025-26 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN

Son olarak kürsüye gelen Bursa Valisi Erol Ayyıldız da “Özdilek ailesine bu güzel desteği için teşekkür ediyoruz. Özdilek ailesi sadece sanayi üretiminde değil, hayır adına da kendini ortaya koyuyor. 2025-26 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim geleceği geçmişten daha hayırlı kılsın inşallah” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle okulun açılış töreni gerçekleştirildi. Daha sonra sınıflarda öğrenciler ziyaret edilerek yeni eğitim öğretim yıllarının hayırlı olması dilekleri iletildi.