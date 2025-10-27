Starwood Orman Ürünleri, Türkiye’nin entegre ağaç sektöründeki en yüksek üretim kapasitesine sahip firması olarak Siemens Türkiye ile yürüttüğü enerji verimliliği projesi sayesinde çevresel sürdürülebilirlik ve maliyet avantajı alanlarında önemli bir başarıya imza attı. İnegöl’deki geniş üretim tesislerinde uygulamaya alınan bu proje, Siemens’in ileri mühendislik çözümleriyle endüstride örnek gösterilen bir dönüşüm sürecini hayata geçirdi.

Şirketin 13 farklı üretim biriminde enerji tasarrufu odaklı uygulamalarla enerji tüketimi yüzde 68 oranında azaltılırken, yılda 400 bin euronun üzerinde maliyet avantajı ve yaklaşık 4 bin tonluk karbon salımı düşüşü elde edildi. Endüstride sürdürülebilir üretim vizyonunun öncülerinden biri olan Siemens, geliştirdiği teknolojilerle bu dönüşümün en güçlü destekçisi konumunda yer alıyor.

Dünyada ilk kez uygulanan teknolojiler de kullanıldı

Siemens Türkiye’nin danışmanlığında gerçekleştirilen proje kapsamında, Starwood’un 13 farklı üretim tesisinde enerji verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar hayata geçirildi. Bu kapsamlı çalışmalar sonucunda enerji tüketimi yüzde 68 oranında azalırken, yılda 400 bin euronun üzerinde maliyet tasarrufu ve yaklaşık 4 bin tonluk karbon salımı düşüşü elde edildi. Projeyi öne çıkaran en önemli unsurlardan biri ise, dünyada ilk kez kullanılan bazı yenilikçi teknolojilerin Starwood tesislerinde başarıyla uygulanması oldu. Siemens Türkiye, bu projeyle yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp üretim süreçlerinin dijitalleşmesine ve kaynakların daha verimli kullanılmasına da öncülük etti.

Starwood Orman Ürünleri ise bu iş birliğiyle hem çevre­sel etkilerini azaltmayı hem de üretim maliyetlerini dü­şürmeyi başardı. Şirket, fosil yakıt kullanımını minimize ederek biyoyakıt sistemleri­ne geçiş yaptı. Ayrıca, üretim­de ortaya çıkan sıcak gazları atmosfere göndermek yeri­ne yanma işleminde kullana­rak enerji geri kazanımı sağ­ladı.

Bu yaklaşım, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kap­samında belgelendirildi. Starwood ve Siemens Türki­ye’nin bu iş birliği, sanayi sek­töründe sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonunun başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor. Proje, enerji verim­liliği alanında Türkiye’deki diğer üreticilere ilham verici bir model sunuyor.