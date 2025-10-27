Starwood Orman Ürünleri, Türkiye’nin entegre ağaç sektöründeki en yüksek üretim kapasitesine sahip firması olarak Siemens Türkiye ile yürüttüğü enerji verimliliği projesi sayesinde çevresel sürdürülebilirlik ve maliyet avantajı alanlarında önemli bir başarıya imza attı. İnegöl’deki geniş üretim tesislerinde uygulamaya alınan bu proje, Siemens’in ileri mühendislik çözümleriyle endüstride örnek gösterilen bir dönüşüm sürecini hayata geçirdi.
Şirketin 13 farklı üretim biriminde enerji tasarrufu odaklı uygulamalarla enerji tüketimi yüzde 68 oranında azaltılırken, yılda 400 bin euronun üzerinde maliyet avantajı ve yaklaşık 4 bin tonluk karbon salımı düşüşü elde edildi. Endüstride sürdürülebilir üretim vizyonunun öncülerinden biri olan Siemens, geliştirdiği teknolojilerle bu dönüşümün en güçlü destekçisi konumunda yer alıyor.
Dünyada ilk kez uygulanan teknolojiler de kullanıldı
Siemens Türkiye’nin danışmanlığında gerçekleştirilen proje kapsamında, Starwood’un 13 farklı üretim tesisinde enerji verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar hayata geçirildi. Bu kapsamlı çalışmalar sonucunda enerji tüketimi yüzde 68 oranında azalırken, yılda 400 bin euronun üzerinde maliyet tasarrufu ve yaklaşık 4 bin tonluk karbon salımı düşüşü elde edildi. Projeyi öne çıkaran en önemli unsurlardan biri ise, dünyada ilk kez kullanılan bazı yenilikçi teknolojilerin Starwood tesislerinde başarıyla uygulanması oldu. Siemens Türkiye, bu projeyle yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp üretim süreçlerinin dijitalleşmesine ve kaynakların daha verimli kullanılmasına da öncülük etti.
Starwood Orman Ürünleri ise bu iş birliğiyle hem çevresel etkilerini azaltmayı hem de üretim maliyetlerini düşürmeyi başardı. Şirket, fosil yakıt kullanımını minimize ederek biyoyakıt sistemlerine geçiş yaptı. Ayrıca, üretimde ortaya çıkan sıcak gazları atmosfere göndermek yerine yanma işleminde kullanarak enerji geri kazanımı sağladı.
Bu yaklaşım, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirildi. Starwood ve Siemens Türkiye’nin bu iş birliği, sanayi sektöründe sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonunun başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor. Proje, enerji verimliliği alanında Türkiye’deki diğer üreticilere ilham verici bir model sunuyor.