Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak. Bu turda toplam 28 maç oynanacak ve 14 takım bir üst tura yükselecek. Temsilcimiz İnegölspor ise, 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Geçtiğimiz Cumartesi günü sahasında Antalya temsilcisi Kepez ile oynadığı maçta 3-0’lık net bir skorla galibiyet alarak moral bulan Bordo Beyazlılar, ara vermeden kupa maçına çıkıyor. İnegölspor ligde son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Moralli çıkacak olan ekibimizde hedef Sakarayaspor’u yenerek bir üst tura çıkmak olacak.

Ziraat Türkiye Kupasın 1. Tur eleme maçında Ezinespor'u 2-0, 2. tur eleme maçında ise Küçükçekmece Sinopspor’u ise 3-1 yenmeyi başaran Sultan Su İnegölspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Yeni Sakarya Atatürk stadyumunda Sakaryaspor saat 18.00’de karşılaşacak. Maç A Spor TV’den canlı yayınlanacak.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ